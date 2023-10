Incontro con il violinista Ciro Formisano autore de “L’etereo istante”

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sant’Arpino. Domenica prossima, 22 ottobre 2023, alle ore 10:45, nel seicentesco Palazzo Ducale “Sanchez de Luna” si terrà uncon il maestrode “” (Graus Edizioni), composizioni in versi che tra l’altro è stata tra le 135 opere candidate al Premio Strega per la Poesia 2023. La raccolta consta di 104 liriche, ciascuna autonoma, ma insieme integrata in un contesto unitario, un continuum tematico che vede centrale la figura dell’e del suo microcosmo affettivo. L’iniziativa si colloca all’interno della XXIII edizione della Rassegna Nazionale di Teatro Scuola PulciNellaMente ed è promossa in sinergia con la Pro Loco di Sant’Arpino e si avvale del patrocinio del Comune di Sant’Arpino e della ...