Incidente sulla Lecce Maglie | auto si ribalta | muore 22enne | ferita fidanzata incinta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un giovane di 22 anni è morto questa mattina in unstradale, allo svincolo per San Donato mentre viaggiava con la, coetanea,all’ottavo mese, che è rimastain maniera grave. La ragazza è stata ricoverata nel reparto di Ginecologia dell'ospedale Vito Fazzi di, dove ha partorito d’urgenza. Dopo il parto, è stata sottoposta ad una tac e trasnel reparto di rianimazione. A quanto si apprende il neonato pesa 3 chili e 150 grammi ed è in buone condizioni. Secondo quanto ricostruito finora, la Fiat Punto a bordo della quale viaggiava la coppia si sarebbeta finendo contro il guardrail. Indaga la polizia stradale.