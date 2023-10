Incendio di Pianodardine | avviato monitoraggio diossine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’area industriale di, nel territorio comunale di Avellino al confine con il comune di Montefredane, è attivo dalle prime ore del mattino di oggi un campionatore per la ricerca die furani dispersi in atmosfera, collocato dai tecnici del dipartimento provinciale Arpac all’interno del sito di produzione di poliuretani espansi interessato da undivampato stanotte. I tecnici dell’Agenzia sono intervenuti sul posto nel corso della nottata, di concerto con i Vigili del fuoco. Nelle prime ore del mattino le operazioni di spegnimento apparivano già portate a conclusione. I punti didella qualità dell’aria gestiti da Arpac, più vicini al luogo dell’, sono il laboratorio mobile situato nell’area industriale di ...

AVELLINO - Squadre dei vigili del fuoco di Avellino, con il supporto di personale da Salerno, sono intervenute nella zona diper l'dei locali di un'azienda che lavora plastiche. Le fiamme sono sotto controllo. mgg/gtr

