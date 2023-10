Incendi continui | la Procura istituisce un pool di indagine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTrenel giro di pochi mesi divampati nella Valle del Sabato, già in passato “location” di altre fabbirche andate a fuoco alimentando un allarme ambientale determinato anche da altri fattori contingenti, che non può essere sottovalutato. Lo rimarca iltore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, sollecitato a margine di un convegno a commentare i fatti accaduti nella notte a Pianodardine. Il numero uno della, pur non sbilanciandosi, ricorda come “è già stato ativato undisulla criminalità predatoria. E’ chiaro che occorre capire eventuali assonanze, è per questo c’è un gruppo unico che opera che individuare e ricostruire, al di la del singolo fatto, un contesto più vasto. Dal punto di vista investigativo è quello che ci ...

... tra i crescenti timori che il conflitto tra Hamas e Israelead aggravarsi. Per saperne di ... protezione civile, in particolare rispetto agliboschivi, stato generale dell'area ...

“Continui incendi di rifiuti a Celano”: la segnalazione di un lettore Terre Marsicane

Grido d’allarme - Ardore Marina, continui incendi e una discarica abusiva vicino a un asilo: «È così da anni, una vergogna» LaC news24

Temperature in ulteriore aumento in Sicilia e rischio incendi alto che si estende a quattro province ... Questo per effetto delle condizioni meteo che nell’isola continuano ad avere una connotazione ...In Sicilia è sempre emergenza incendi, la ‘chiamata alle armi’ dei Forestali •Incendi, nuova giornata di fuoco in Sicilia: sono 17 in cinque province •Altro che ruspe, è un bene culturale: il Cga ...