Inaugurato il Museo Archeologico di Acerra e Suessula | il sindaco d’Errico | “Città di cultura”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Una giornata storica per”. E’ quanto ha sottolineato ilTitoquesta mattina in occasione del taglio del nastro del MAAS, ildi Archeologia e Storia del Territorio di, ubicato nel Castello dei Conti. All’inaugurazione hanno preso parte il presidente del Consiglio Comunale Raffaele Lettieri, il Soprintendente per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’area Metropolitana di Napoli, il dott. Mariano Nuzzo, il Direttore Generale Politicheli e Turismo della Regione Campania Rosanna Romano, la dottoressa Teresa Elena Cinquantaquattro, oggi Segretaria Regionale per la Campania del Ministero della, già Soprintendente archeologica, la dott.ssa Daniela Giampaola, ...