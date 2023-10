(Di giovedì 19 ottobre 2023) Complesso intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell'82° Csar dell'Aeronautica Militare per recuperare un'rimastasu una parete di Monte ...

Complesso intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell'82° Csar dell'Aeronautica Militare per recuperare un'tedesca rimasta bloccata su una parete di Monte Cofano, nel trapanese, a 100 metri d'altezza. Ieri pomeriggio la donna, 29 anni, dopo avere raggiunto da sola e con abbigliamento inadatto ...

In salvo escursionista tedesca bloccata a 100 metri d'altezza Agenzia ANSA

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Vigili del Fuoco

TRAPANI- Complesso intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’82° Csar dell’Aeronautica Militare per recuperare un’escursionista tedesca rimasta bloccat a su una parete d ...Complesso intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell'82° Csar dell'Aeronautica Militare per recuperare un'escursionista tedesca rimasta bloccata su una parete di Monte Co ...