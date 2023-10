In Purissimo azzurro | l’arte contemporanea approda a Casa Leopardi

Questa volta a dialogare con i visitatori attraverso il tema scelto "In" sarà una selezione di 21 artisti contemporanei nati tra gli anni Venti e Novanta con una mostra di arte ...

Da oggi al 24 gennaio la mostra "In purissimo azzurro", curata da Antonello Tolve. Il ministro Sangiuliano in visita all’anteprima ...1' di lettura 19/10/2023 - Mercoledì 18 ottobre il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si è recato in visita alla mostra contemporanea "In purissimo azzurro", allestita all'interno della Biblio ...