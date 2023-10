(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Subiva da mesi vessazioni e maltrattamenti da parte dei, tanto da decidere di fuggire via con ladi 5 anni. Tuttavia, durante la, una donna di Latina è stata raggiunta proprio dai genitori del compagno, che prima l’hanno bloccataSr 148, a pochissimi chilometri da Aprilia, Latina, poi hanno preso la, rubando alla donna sia la macchina che il cellulare, dopo averla picchiata. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando ad una pattuglia del Commissariato di Cisterna è giunta la segnalazione di un uomo, che aveva notato delle macchine ferme in strada e una dura lite tra tre persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovano una donna sola e molto scossa che, una volta soccorsa e accompagnata presso gli uffici, ha subito sporto ...

In fuga sulla Pontina con figlia, suoceri le portano via la bimba

Home Adn Kronos In fuga sulla Pontina con figlia, suoceri le portano via la bimba: arrestati