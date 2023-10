(Di giovedì 19 ottobre 2023)terrorismo in tuttadopo l'attacco di Bruxelles e il professore ucciso in. Proprio nel Paese transalpino ieri mattina, per la terza volta in pochi giorni, la reggia di Versailles è stata evacuata per un allarme bomba, così come diversi aeroporti regionali, provocando ritardi e cambi di destinazione di numerosi voli. Le minacce disi succedono quando sono passati ormai 5 giorni dall'assassinio del professore di liceo Dominique Bernard ad Arras, nel nord del Paese, che ha spinto le autorità a mettere l'intero Esagono sotto «emergenza», il massimo grado di allerta prevista dal dispositivo di sicurezza francese. Il giorno dopo, sabato, aveva dovuto chiudere anche il Louvre. Ieri si sono fermati gli scali di Lille, Lione, Nantes, Nizza, Tolosa, Beauvais, Bordeaux, ...

Dopo il caso dell'attentatore di Bruxelles , un irregolare radicalizzatosi in giro per l'... Ma il rischioè dietro l'angolo, come dimostra l'episodio di questa mattina quando la scuola ...

Terrorismo, in Europa è psicosi attentati: allarmi in Francia, Belgio e Germania Il Tempo

Viaggiare in Europa è sicuro vista l'allerta terrorismo Money.it

Psicosi terrorismo in tutta Europa dopo l'attacco di Bruxelles e il professore ucciso in Francia. Proprio nel Paese transalpino ieri ...Dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas in molti si sono interrogati sulla sicurezza aerea del Mediterraneo orientale e in Europa. È ancora sicuro viaggiare in aereo