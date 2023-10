Impianto di compostaggio a Sassinoro | interrogazione del consigliere comunale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa, a firma deldiIda Santanelli, sulla complessa vicenda del sito di. “In qualità didi opposizione (FDI) presso il Comune di, non posso che apprezzare che il Sindaco Luca Apollonio, anche se in ritardo, abbia recepito alcune delle mie proposte sulla necessità di approfondire le problematiche che sembrano scaturire dall’didella ditta New Vision s.r.l.In seguito alle reiterate segnalazioni che ho ricevuto dai cittadini in merito alla fuoriuscita di acque reflue, schiuma bianca e persistente cattivo odore nell’area PIP, lungo la strada di contrada Pianelle, in prossimità ...