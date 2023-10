Il vero problema dei palestinesi non è Israele

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Come tutti possiamo osservare in questa drammatica crisi in atto in Medio Oriente, c’è un fronte politico e culturale piuttosto eterogeneo il quale, più o meno esplicitamente, vorrebbe dare ad intendere che tantoquanto l’Occidente a guida americana tendano da decenni a destabilizzare questa tormentata parte del mondo per tutta una serie di inconfessabili interessi. Interessi legati a particolari lobby e gruppi di potere che, ritenendo utile ai loro scopi il mantenimento dell’eterno conflitto tra arabi e ebrei, di fatto impedirebbero di trovare una soluzione soddisfacente per la causa palestinese. Ora, tralasciando tutta una serie di evidenze, le quali inducono a pensare che forse il principaledeiè tutto interno al mondo musulmano, in merito ai veri interessi diin particolare e ...