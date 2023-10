Il terrore torna in Europa? Parla Olivier Roy | «Hamas lontana dallo Jihad globale Sta attirando Israele in una trappola»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tutte le volte che il fragile patto tra valori occidentali e Islam viene messo in discussione dagli orrori della cronaca, il pensiero diRoy – politologo francese e massimo esperto diismo –a essere un faro sulla difficile convivenza tra culture nell’del XXI secolo. Autore di numerosi testi sulla radicalizzazione islamica, fautore della teoria secondo cui il dio dei “nuovi terroristi” non è Allah ma il nichilismo occidentale che ha trovato casa nel fondamentalismo islamico, Roy risponde via Zoom da Firenze, dove insegna all’Istituto universitario europeo di Firenze. Professore, dopo la strage dell’ospedale a Gaza City sono iniziate le proteste in tutto il Medio Oriente controe gli Stati Uniti. Come le commenta? «Non credo che siano legate al singolo episodio. ...