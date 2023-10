Il salario minimo è l’unica cosa che mette in difficoltà il governo

'Sono 11 mesi che aspettiamo uno straccio di proposta dalla destra sul #salariominimo. Sono in affanno perché gli siamo entrati in casa con questa proposta: non c'è una famiglia in questo paese dove ...

Salario minimo, rinvio e scontro in Aula. Il centrodestra non vota compatto Corriere della Sera

Pubblicità L’effetto più scontato del rinvio è un significativo allungamento dei tempi nell’analisi della proposta di legge che potrebbe eventualmente portare all’introduzione di un salario minimo, ...“Il tema del lavoro – spiega Fiorella Zangari, Segretaria comunale PD di Rimini – è stato assunto dal Partito Democratico a livello nazionale con una forte campagna di mobilitazione che ha permesso di ...