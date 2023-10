“Il rumore del silenzio. Donne in marcia contro la camorra” di Nunzia Gionfriddo

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) è un romanzo necessario che narra delladegli anni ottanta Casa editrice: Kairós EdizioniGenere: Romanzo storicoPagine: 156Prezzo: 18,00 € è un romanzo necessario, perché parla della nostra Storia e degli uomini e delleche hanno combattuto per i diritti e le libertà di tutti. L’autrice non solo ricorda ciò che è stato ma ci assegna anche un’importante missione per il futuro: far sì che nessun sacrificio sia stato vano. Questo romanzo è l’ultimo volume di una trilogia storica, dopo le opere “Gli angeli del rione Sanità” e “Sopravvissuti”; la sua uscita avviene in concomitanza con l’Ottantesimo delle Quattro giornate di Napoli, la cui narrazione è affidata al primo libro della saga. Alcuni dei personaggi presenti nel romanzo d’apertura della trilogia vengono in parte ripresi nei volumi successivi, o comunque si raccontano ...