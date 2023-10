Il questore di Caserta incontra una delegazione del CeSAF Maestri del lavoro

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 19 ottobre 2023). Ildidott. Andrea Grassi hato nella mattinata di oggi unadella ultradecennale associazione di insigniti della stella al merito deldal presidente della repubblica. Il gruppo guidato dal presidente del sodalizio Mauro Nemesio Rossi era composto da membri del consiglio direttivo e da soci nelle persone di: Giovanni Bo in rappresentanza degli industriali, Silvana Virgilio in rappresentanza del mondo della scuola, Oreste Manzella per lo sport e Luciano Belardi responsabile dei corsi di economia finanziaria. Nella sua introduzione ilha esplicitato il ruolo ed i compiti che intende assolvere nella sua missione ed in particolare quelli che già al suo insediamento ha ritenuto importanti ed essenziali: servire il ...