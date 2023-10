(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Ildi riqualificazione dell'exdiè stato presentato oggi presso la Sala Verde di Palazzo Chigi. Il recupero della strutturaiva, già approvato dal Commissario di Governo, rientra nel piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione, previsto dal governo Meloni, del territorio del Comune die Salute con il Presidente e l'Amministratore delegato Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris hanno presentato ufficialmente alla stampa il, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, del Ministro per loe i Giovani, Andrea ...

Unsostenibile, natoconnettersi sia con il Parco Verde che con il centro città, da cui dista circa due chilometri, anche attraverso l'auspicabile realizzazione di collegamenti pedonali ...

Il progetto per il Centro Sportivo Delphinia di Caivano, lo sport per ripartire Adnkronos

Torino, è di Carlo Ratti il progetto per adattare i Murazzi del Po al cambiamento climatico professioneArchitetto

Il progetto, curato dall'Associazione Ponte per l'Arte in collaborazione con Binaria centro commensale del Gruppo Abele, vedrà esposte opere in essere e riproduzioni fotografiche digitali di 16 ...Lo facciamo all'IRCER Assunta di Recanati nel Comune Di Recanati con Antonio Di Pietro Pedagogista e Veronica Guardabassi, con la collaborazione di Elisa Cirilli, Susanna Iraci, Evelyn Manoni, ...