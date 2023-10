Il problema dell’overtourism spiegato nella storia della cittadina che ha “bannato” gli influencer

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Partiamo dal presupposto che glinon sono stati effettivamente “bannati”. Si tratta di un modo catchy utilizzato per porre il focus su una questione interessante e fondamentale che riguarda sempre più luoghi e più persone nel mondo. La Sleepy Hollow Farm, fattoria di Sleepy Hollow, è una piccola fattoria a cui si giunge percorrendo una strada sterrata che si trova incastonata tra montagne e boschi. Qui, in autunno, i colori naturali del fogliame danno vita a uno dei tanti spettacolinatura a cui si può assistere in questa stagione. Questo luogo è stato letteralmente preso d’assalto nelle stagioni autunnali 2021 e 2022, tanto da spingere i residenti a dover prendere una serie di provvedimenti che – per molti – possono sembrare esagerati ma che, una volta ascoltare le testimonianze di chi vive quella realtà raccolte da BBC, assumo un ...

In un momento storico particolare per il turismo, Venezia prova quindi a pensare in avanti, anche per offrire risposte inedite a unsempre più diffuso come quello. "Penso ...

Overtourism, il caso della cittadina del Vermont | Giornalettismo Giornalettismo