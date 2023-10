Il presidente di Assolombarda propone un patto per la “Milano da tre milioni”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Potrebbe essere una buona merce di scambio con la Lega, che arranca per portare la sua autonomia differenziata in porto. Ma il Pd, che controlla le maggiori città metropolitane, a partire da... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Lo ha affermato ildiAlessandro Spada a margine dell'evento 'Your Next Milano' interpellato dai giornalisti sulla legge di bilancio che inizia ora l'iter parlamentare dopo l'...

Assolombarda. Your Next Milano 2023 Corriere TV

«Apriamo ai giovani allargando i confini» — Assolombarda Assolombarda

(Teleborsa) - Assolombarda e Milano & Partners hanno presentato oggi nella Sala Alessi di Palazzo Marino la terza edizione di “Your Next Milano”, l’evento volto a promuovere un’occasione di confronto ...Your Next Milano è l’evento annuale che Assolombarda e Milano&Partners organizzano per coinvolgere la cittadinanza e i principali stakeholder in una riflessione congiunta sul futuro della città e sull ...