Il premio Sakharov a Mahsa Amini e al movimento Donna | vita e libertà

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sono Jinae ildi protesta iraniano "" le vincitrici del, il riconoscimento per ladi pensiero che viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. "Il 16 settembre ricorre l’anniversario dell'omicidio di Jinain Iran...

... attualmente prigioniera nel carcere di Evin, oggi il Parlamento della Ue ha voluto premiare un'altra donna iraniana con il, il massimo riconoscimento europeo "per la libertà di ...

L'Unione europea assegna il premio Sakharov a Mahsa Jina Amini e alle donne iraniane Internazionale

Il Premio Sacharov 2023 assegnato a Mahsa Amini e alle donne iraniane Sky Tg24

La presidente del Parlamento europeo Metsola: "Ricordiamo la loro lotta e continuiamo a onorare tutte coloro che hanno pagato il prezzo finale per portare avanti la battaglia per l'emancipazione" ...Lo stesso movimento Donna, Vita, Libertà, appena insignito dall’Unione europea del prestigioso premio Sakharov per i diritti umani, è a favore di Israele nel suo conflitto contro Hamas. Perfino al ...