Il pentito dell' Isis | «Sono ottanta Sono ancora tra noi»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Dopo l'attacco terroristico a Bruxelles, ripubblichiamo questo articolo che parlava'attentatore Abdelhamid Abaaoud dopo le stragi di Bruxelles e del Bataclan a Parigi. «E? stato ucciso ma decine di suoi compariin Europa, pronti a sostituirlo», profetizzavamo

Queste le parole'attore: 'Ho perso il mio anonimato e ho capito quanto fosse importante per me. Non ho mai vissuto un'esperienza del genere. Voglio dire, speri nel successo nel tuo lavoro, lo ...

Conte: 'Allenerei Napoli e Roma, ma non in corsa. Pentito di aver lasciato la Juve. Mancini Io ho detto no all'Arabia ... Calciomercato.com

Conte pentito dell’addio alla Juve: ritorno in bianconero possibile visto che… fcinter1908

L'attore si è aperto a proposito dell'altra faccia della medaglia di una notorietà tanto desiderata quanto difficile da gestire.Acri racconta che Spagnolo fu l'esecutore materiale dell'assassinio del sibarita Vincenzo Bloise, eliminato perchè impegnato nello smercio di stupefacenti nell'area controllata dalla cosca Abbruzzese ...