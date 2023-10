“Il patto di Schengen si è rotto” | Il nuovo fronte tra Nord e Sud che divide l' Ue

In attesa che venga approvato il pacchetto delMigrazione e Asilo, che contiene anche le ... C'è poi il fronte della libera circolazione garantita da, uno dei capisaldi dell'Unione. A ...

L’Ue si blinda, nove paesi sospendono Schengen Il Manifesto

Germania e Austria affossano Schengen: “È rotto, frontiere chiuse ai migranti” la Repubblica

Le armi non accennano a tacere in Medioriente e l’Europa teme per la sua sicurezza. I ministri degli Interni, riuniti a Lussemburgo, hanno ...Il Patto sulla migrazione e l'asilo è la principale priorità della presidenza spagnola dell'Ue "e oggi possiamo dire che stiamo ...