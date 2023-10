Il “naso” delle piante Così le specie vegetali comunicano tra loro

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Lenon dispongono di un, eppure, come è noto almeno dal 1983, sono in grado di discriminare la presenza nell’aria di specifiche miscele di composti volatili, esattamente come avviene attraverso l’odorato negli animali. L’analogia è più importane di quella che sin qui si supponeva, perché la risposta evocata nei tessuti della pianta si fonda sulla trasmissione di uno stimolo trasportato da ioni calcio, come nei nostri neuroni; ma conviene andare per ordine, per raccontare una storia che forse non tutti conoscono, e i suoi ultimi sviluppi. Partiamo da quanto è da tempo noto, cioè la sensibilitàa specifiche miscele di composti volatili, ovvero a quelli che per un animale sarebbero odori specifici, usati per comunicare fra individui vicini. Negli alberi, questa capacità di comunicazione chimica è ...