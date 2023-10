Il napoletano Raffaele Langella nuovo direttore generale di Confindustria

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è da oggi ildi. Il presidente Carlo Bonomi – a quanto si apprende – lo ha comunicato all’interno dicon una lettera, formulando “i migliori auguri di buon lavoro”., classe 1966, ambasciatore in distacco dalla Farnesina, in via dell’Astronomia ha avuto fino a oggi il ruolo diaffari internazionali. Francesca Mariotti lascia dunque il ruolo diche ha svolto dal 2020, indal 2014 era statadell’area politiche fiscali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.