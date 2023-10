Il ministro Tajani | «Per ridare speranza al popolo palestinese bisogna sconfiggere Hamas»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Secondo ildegli Esteri Antonioè necessarioper restituire laalla Palestina. In un’intervista al Corriere della Seradice che è troppo presto per eventuali cessate-il-fuoco: «Nessuno è in grado di fare previsioni». Mentre dalle evidenze condivise dalla nostra intelligence «non emerge una responsabilità di Israele nel bombardamento dell’ospedale di Gaza». Che, anzi, «sembra esclusa». Nel colloquio con Marco Galluzzodice che «è inutile far finta di nulla. Tutti sappiamo benissimo che Israele ha preparato migliaia di soldati per entrare a Gaza, per colpire i terroristi di. Il mio auspicio è che si costruiscano velocemente le condizioni perché si ritorni a negoziare politicamente. Noi ...