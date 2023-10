Il milanista Roback ritrovato dopo 14 giorni | la scomparsa in Svezia | «Tutto sotto controllo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Emil, l’attaccante classe 2003 del Milan che era scomparso da due settimane, si è presentato all’incontro programmato dal direttore sportivo della squadra IFK Norrköping Tony Martinsson. Il dirigente ha infatti inviato un messaggio alla testata svedese Expressen: «L’ho incontrato oggi (giovedì), quindi la situazione è. Poi non diciamo altro». Il quotidiano ha anche raggiunto la madre del ragazzo, Johanna, che ha riferito di essere in contatto con lui: «Sta bene e ho avuto contatti con lui, quindi non c’è alcun pericolo per lui in questo senso». Alla domanda sul perché il ragazzo non abbia dato sue notizie in questila donna però preferisce non rispondere: «Mi astengo dal commentare». L’Expressen ha anche parlato con l’ufficio stampa del Milan e, a quanto rivela, l’allontanamento avrebbe a ...