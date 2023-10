Il Mezzogiorno continua a svuotarsi | ecco quanti giovani hanno lasciato il Sud

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sembra assurdo e quasi anacronistico parlare ancora oggi di questione Meridionale, eppure il, infatti, gli ultimi dati Istat suicheil Sud nell’ultimo anno non restituiscono una situazione rosea. Non è retorica, ma c’è un problema di disparità ancora evidente, soprattutto se si considera il fatto che spesso chi va via lo fa perché non ha altra scelta. Lo dicono gli esperti, le ricerche lo confermano e le prospettive per il futuro non sembrano rincuorare. Ma lasciamo che a parlare siano i numeri. La condizione deiin Italia La condizione deiin Italia è sempre più precaria. Nel, però, è ancora più complessa. Tant’è che gli esperti parlano ormai di ...