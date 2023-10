Il fuorionda di Giambruno | chi è Viviana Guglielmi | la giornalista in studio con il compagno di Meloni

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Andreasi aggira per lodi Mediaset dove trasmette il suo programma con la rilassatezza di chi si sente a casa. Si aggiusta il cavallo dei pantaloni, lancia qualche parolaccia e chiacchiera con il dietro le quinte. Ildi Giorgianon sa che, in quel momento, una telecamera lo sta riprendendo, anche se è fuori onda. Il filmato finisce nelle mani di Striscia la Notizia che lo manda in onda con il suo classico taglio irriverente. Del servizio, il momento che più sta infiammando i social è quello in cuirivolge una serie di complimenti un’altrain. Si tratta diche, in quegli istanti, sembra non desiderare le attenzioni del conduttore: non ricambia gli sguardi, ...