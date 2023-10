Il Foglio cerca stagisti

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Se sei interessato a lavorare nella redazione di Roma e hai interesse per la storia, i libri, la cultura in generale e vuoi fare esperienza nella macchina del giornale, invia il tuo curriculum vitae accompagnato da una breve lettera di presentazione a stage@il.it entro il 31 ottobre. Lo stage si svolgerà in presenza a tempo pieno (dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio) e sarà retribuito. Saranno ricontattati solo i preselezionati entro il 15 novembre.