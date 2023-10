Il figlio di Giuseppe Salvia | “La serie su Cutolo è un insulto”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Quando ho appreso la notizia non ho chiuso occhio per tutta la notte”. A Claudiodi, il coraggioso vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso nel 1981 dagli uomini del boss Raffaele, non piace affatto l’idea della fiction Il camorrista – La, ispirata al personaggio del fondatore della Nuova Camorra Organizzata. La fiction fu girata dall’allora esordiente registaTornatore come versione lunga dell’omonimo film, con Ben Gazzara nei panni del Professore (personaggio che ricalca), ma non andò mai in onda ed è ora stata recuperata dagli archivi: Tornatore ne ha curato il restauro, e Il camorrista – Laverrà presentato in anteprima il 26 ottobre alla Festa del Cinema ...