Il dedalo di Gaza | gli scudi umani e il fronte nord | tutti i rischi dell' offensiva di Israele

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'avanzata via terra è l'opzione prediletta dai comandi militari israeliani, ma è anche densa di inside politiche, tattiche e strategiche

La striscia di, undi vie e costruzioni, è quasi un immenso campo profughi. Dal 2006 i palestinesi sono divisi in due entità: l'Anp e Hamas, una spina nel fianco per Israele e per l'...

Mirko Molteni 18 ottobre 2023 sfida per Israele è la rete sotterranea di tunnel che Hamas ha scavato sotto Gaza. Gli israeliani sostenevano nel 2015 che la rete avesse una lunghezza totale di 100 km, ...Chilometri e chilometri di galleria, utilizzati per spostare uomini e materiali (ma anche come prigioni) dall'immensa importanza strategica.