Il cambiamento del gruppo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) A Roma un bambino di 12 anni, dopo un diverbio familiare, si è suicidato gettandosi dal balcone. Si è già analizzata l’importanza del sostenere i bambini e i ragazzi nella costruzione di strumenti necessari alla resilienza e di quanto lo stile educativo dei “genitori elicottero” infici in realtà questo processo. Quello che però è pregnante motivo di riflessione è che, in questo caso, l’accaduto è stato filmato da alcuni ragazzi. Ciò richiama alla mente come, nel recente passato, sempre più numerosi sono stati i casi in cui, vittime di violenza, sono state riprese da amici. Questi fatti pongono degli interrogativi relativi alle dinamiche di. Se in passato ilera un elemento di sostegno e di protezione, la società odierna, nelle sue componenti narcisistiche ed individualistiche, lo sta sempre più trasformando in un elemento di ...