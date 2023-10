Il Benevento blinda Viscardi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Altri importante riconoscimento per Angelo. Il giovane difensore del, reduce dall’esperienza con la Recanatese, ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista con la compagine giallorossa. Inserito nella rosa della prima squadra da Marcello Carli e da Matteo Andreoletti, il ragazzo classe 2004 ha apposto la firma all’accordo che lo legherà alla compagine di via Santa Colomba fino al 2028. L’annuncio è stato dato dalla stessa società giallorossa attraverso una breve nota stampa: “IlCalcio comunica che in data odierna il giovane Angelo, classe 2004, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2028“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.