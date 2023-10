Il barbone di Ancona e la benevolenza di Dio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Cosa vedete quando guardate ildiche ha fatto ricorso al Tar contro la multa da cinquecento euro con cui il comune intende punire chi dorme in strada? Qualcuno, come il neosindaco marchigiano, ci vede un esempio di “degrado urbano” da contenere per “tutelare il decoro della convivenza civile”. Qualcuno ci vede invece un moderno monsieur de La Palice, che se avesse cinquecento euro da pagare sull’unghia sicuramente non starebbe ad accartocciarsi sul marciapiede. Qualcun altro ci vede la vittima di una politica che, quando non può lucrare denaro sulla pelle degli indifesi, cerca di farlo in termini di immagine mostrandosi inflessibile. Io, modestamente, ci vedo una guerra di religione. Il cavillosoha infatti argomentato che chi finisce a dormire in strada non ha colpa, perché sono state circostanze ...