Ideona verde di Sala | vietare le auto private a Milano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sono passati dalle brioche di Maria Antonietta ai taxi, ma il metodo è sempre quello: gli amministratori spocchiosi, tutti monopattino e bandierine arcobaleno, intendono costruire un mondo a misura di Ztl, con buona pace per la gente comune. “Noi vogliamo chiudere al traffico privato diil centro centro dientro il primo semestre del 2024”, ha annunciato soddisfatto Beppe, sindaco del capoluogo lombardo, a margine di un evento, “Ile il blu festival”. “Perché lo facciamo? Perché la realtà cittadina è di shopping, ma puoi entrare con i taxi, con i mezzi pubblici”. E certo: per chi se la spassa tra le boutique di via Montenapoleone, 20 o 40 euro di trasporto privato che volete che siano. Peccato che trovarlo, un taxi a, sia diventata un’impresa – ma questa è un’altra storia. ...