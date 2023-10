I Subsonica ritornano sui palchi con il Subsonica 2024 tour

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Con uno showcase all'Ex Macello di Milano ihann annunciato il: il ritorno suinei principali palazzetti italiani. Lanée, prodotta da Live Nation, toccherà sette città e Palasport nel mese di aprile. Si parte il 3 aprile a Mantova e si prosegue il 4 aprile a Milano, il 6 aprile a Conegliano (TV), l'8 aprile a Roma, il 10 aprile a Bologna, l'11aprile - a Firenze per chiudere il 13 aprile a Torino.Durante lo showcase, dal palco montato su un ring - a richiamare l'immaginario del nuovo singolo "Pugno di Sabbia" in uscita il 20 ottobre dedicato al pubblico più fedele, ihanno ripercorso tutta la loro straordinaria storia suonando in scaletta per ...