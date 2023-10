I social di Meta finiscono sotto la lente dell' Ue per i contenuti sul terrorismo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Mentre Elon Musk pensa di togliere l'ex Twitter agli europei, dopo averlo comunque danneggiato, anche le altre grandi piattaforme editoriali, quelle di, entrano tra gli osservati'Ue per qualche scivolone di troppo e qualche strana disattenzione sulla diffusione diutili e favorevoli ale alla sua predicazione. Il mondopotrebbe cambiare già nel breve periodo. Ma l'aspetto più interessante sarà verificare se e come potrà avvenire una forma di riorganizzazione di mercato, guidata da una domanda di maggiore qualità. A proposito, la vergogna mondiale. Le tre "cose" principali Fatto #1 Con l'insensata esclusione dei Btp dal calcolo ...