I numeri dicono che gli italiani comprano più libri rispetto al pre-pandemia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dalla Fiera del Libro di Francoforte – che si concluderà il 22 ottobre – i dati diffusi da AIE -Associazione Italiana Editori confermano che l’editoria è la prima industria culturale del Paese, mentre nel panorama europeo si colloca al quarto posto come valore del venduto sul mercato nazionale nel 2022 con 3.338 milioni di euro (sono stati esclusi 50 milioni di export), dietro a Germania (9.444 milioni), Regno Unito (5.327 milioni) e Francia (5.094 milioni). Nel 2022 il giro d’affari è cresciuto di circa 300 milioniai valori registrati nel 2019, ultimo anno prima della, e risulta in assestamento (-1,5%)al 2021. Per quanto riguarda i primi nove mesi del 2023, nel solo mercato trade – vale a dire saggi e narrativa venduti nelle librerie, online e dalla grande distribuzione – le vendite sono state pari a ...