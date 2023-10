I Musei Vaticani alzano il prezzo dei biglietti | “Curare le opere d’arte costa”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Città del Vaticano – L’aumento dei costi colpisce anche il Vaticano e, a risentirne, è – anche – la gestione dell’immenso patrimonio artistico. Da qui la decisione della Direzione deie dei Beni Culturali che in una nota fa sapere “che, a partire dal 1° gennaio 2024, ildeiordinari di ingresso alle Collezioni Pontificie verrà modificato. Il costo del biglietto intero sarà portato a 20 euro mentre il ridotto, per le categorie che ne hanno diritto, non subirà alcuna variazione e la tariffa agevolata sarà sempre di 8 euro”. Al momento, il costo del ticket d’ingresso è di 17 euro (senza prenotazione online), 22 con prenotazione online e “saltafila”. Il motivo dell’aumento, come precisano dal Vaticano, è “la necessità di adeguare ildel biglietto è strettamente connessa all’aumento ...