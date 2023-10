I Cerea di Bergamo gli chef più ricchi d’Italia 40 mln di fatturato nel 2022 per il ristorante Da Vittorio

... solo nei week end, a Spirano,10 sagre autunnali italiane tra ottobre e novembre guarda le foto Leggi anche › Polenta perfetta in 10 passi grazie ai trucchi di EnricoFasulìn de ...

I Cerea di Bergamo gli chef più ricchi d’Italia Affaritaliani.it

Chef più ricchi d'Italia: classifica, cifre e segreti del loro successo Scatti di Gusto

Un’inchiesta di Milano Finanza fotografa un settore che, nonostante i rincari di bollette e materie prime, ha visto crescere gli utili del 26 per cento nel 2022. In testa alla classifica degli chef st ...La Lombardia primeggia per ristoranti d’eccellenza, secondo la classifica 2024 del Gambero Rosso. In testa Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Cracco in Galleria a Milano e D’O di Davide Oldani a ...