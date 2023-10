I 70 anni di Barbara Palombelli | “Se vuoi la libertà te la devi conquistare”

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 19 ottobre 2023) «Con Giuliano Ferrara saltai da una finestra La domanda ad Andreotti suggerita da un tassista» Corriere della Sera, di Maria Luisa Agnese, pag. 29 Auguri a, che aveva 15nel’68 e che oggi compie 7o. Giornalista di carta stampata (L’Europeo, Panorama, Corriere, Repubblica, di nuovo Corriere), di radio e di televisione in Rai e in Mediaset, oggi su Canale 5 e Rete 4 con Forum, testimone di un’Italia che è cambiata, ma non abbastanza. Con lei ripercorriamo le tappe di una generazione. Emozionata, si festeggia? «Mai festeggiato, mai spento le candele, neppure a i8e neppure questa volta, mai fatto per me; poi per gli altri, i figli, si fa». Scaramanzia? «Non credo, è che la festa obbligata mi mette malinconia. Anche quando ci siamo sposati con Rutelli eravamo in 4, alle 8 ...