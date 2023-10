Hunger Games | anticipata l’uscita del prequel ‘La ballata dell’usignolo e del serpente’ al cinema

(Di giovedì 19 ottobre 2023) E' stataal 15 novembre l'uscita alin Italia del film ': Ladell'usignolo'dellaSaga, non più il 22 novembre. Nel cast anche Rachel Zegler, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Viola Davis e Jason Schwartzman. MovieTele.it.

Alla regia ritroviamo Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa di tre dei quattro Hunger Games originali. Il film è ambientato 64 anni prima della saga, un prequel ispirato all’omonimo ...Notorious Pictures ha fatto sapere di aver anticipato di un giorno la data di uscita in Italia di Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente.