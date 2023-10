“How to have Sex” | tra verginità | abuso sessuale e consenso

(Di giovedì 19 ottobre 2023): arma del patriarcato o fardello di cui liberarsi il prima possibile? Per le tre adolescenti protagoniste di How toSex, opera prima della talentuosa Molly Manning Walker, non ci sono dubbi sul fatto che non aver fatto sesso sia uno stigma da cui affrancarsi nel modo più veloce. L’ideale? Durante una vacanza tra amiche. Ma qual è il confine oltre al quale la penetrazione è un? Come si dà o si nega il proprioprima del sesso? “Tacere o non dire “no” non vuol dire dare il proprio. L’assenza di opposizione/resistenza o di vestiti non significa”, risponde un decalogo di Amnesty International, legato alla campagna Il sesso senzaè stupro. «Il tema delè ampissimo e difficile da trattare, non ...

... insieme al vincitore della Palma d'Oro Anatomia di una caduta (in uscita al cinema il 26 ottobre), Misericordia di Emma Dante (uscita: 16 novembre) eToSex

How to Have Sex, la recensione del film di Molly Manning Walker Ciak Magazine

How to have sex, quando il sesso non è più una scelta - Festa del ... Agenzia ANSA

Climb Channel Solutions, an international specialty technology distributor and wholly owned subsidiary of Climb Global Solutions, Inc. (NASDAQ: CLMB) is excited to announce that the technical services ...The new drugs have transformed scientific understanding of obesity and the marketplace for weight loss. Soaring demand and the drugs’ powerful effects have pushed doctors and researchers to a new ...