«Ho deciso di incollarmi alla strada per difendere la vita umana» Il blitz di Ultima Generazione blocca la Milano-Torino per 2 ore – Il video

(Di giovedì 19 ottobre 2023) È durato oltre due ore ildegli ambientalisti di, circa una ventina, che hannoto l’autoA4in entrambe le direzioni. L’azione dimostrativa è avvenuta stamattina nelle vicinanze dell’imbocco di corso Giulio Cesare, nel capoluogo piemontese. Gli attivisti si sono seduti per terra e hanno aperto uno striscione con la scritta “Fondo riparazione“. «Le forze che vogliono farci morire stanno operando a un certo livello. Ci dobbiamo organizzare meglio di loro», ha spiegato Angelo, uno degli attivisti che ha partecipatoprotesta. Da qui la richiesta diaffinché siano «le multinazionali che hanno causato questo danno a mettere i soldi» per finanziare la ...

"Hodialla strada perché voglio urlare quanto posso la mia determinazione per difendere la vita umana", ha spiegato uno di loro. Alla fine, intorno alle 10.30, l'autostrada è stata ...

«Ho deciso di incollarmi alla strada per difendere la vita umana». Il ... Open

Nuovo blitz di Ultima Generazione: attivisti si incollano sulla A4 ... IL GIORNO

Questa mattina una ventina di ambientalisti ha bloccato il traffico sull’autostrada Milano-Torino. Le autorità hanno impiegato 2 ore per ripristinare la circolazione. Assoutenti annuncia l’esposto per ...Questa mattina gli attivisti hanno bloccato in entrambe le direzioni l'autostrada A4 Torino-Milano, provocando non pochi disagi. Assoutenti pronta a prendere provvedimenti ...