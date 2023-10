Heidi Baci torna in tv dopo l’addio al Grande Fratello 2023? L’indiscrezione che sta facendo rumore

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La decisione didi abbandonare la Casa delha scosso profondamente i concorrenti e diviso i fan del reality show. La giovane imprenditrice si è ritirata dal giocoun duro confronto con suo padre. L’uomo ha disapprovato il comportamento della figlia e il suo legame con Massimiliano Varrese, molto piùdi lei. La 26enne, nel mentre, ha ripreso possesso dei suoi account social, ma non è tutto. Secondo le indiscrezioni, potremmo rivederla molto presto su Canale 5., la decisione scioccante diNell’ultima puntata del, trasmessa il 16 ottobresu Canale 5, il padre di ...

Questa sera, giovedì 19 ottobre, il nuovo appuntamento di Grande Fratello vi aspetta in prima serata su Canale 5 con tanti intrighi e diverse sorprese. Come sempre Alfonso Signorini condurrà questa ...Second coppia scoppiata nel giro di pochi giorni, senza queste dinamiche il reality show rischia di cadere ancora più giù ...