Hazard sul ritiro | «Non gioco per soldi se non mi diverto più»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le parole di Eden, ex esterno di Chelsea e Real Madrid, sulla decisione di ritirarsi dal calcio giocato a 32 anni Eden, ex esterno di Chelsea e Real Madrid, ha parlato del suoa SH Les Sports+ . PAROLE – «Nella vita non si può spiegare tutto. Sono in pace con me stesso. Non è stata una scelta facile, ci pensavo già da un po’ e questo mi ha aiutato. Già quando ho lasciato la Nazionale stavo pensando di ritirarmi del tutto, dato che venivo da un periodo complicato col Real Madrid. Avevo sempre detto che avrei smesso non appena mi sarei reso conto di non divertirmi più in campo. Non volevo continuare a giocare da qualche parte solo pere ritirarmi è stata la scelta migliore. Non provavo più piacere ad allenarmi, inoltre non giocavo più».