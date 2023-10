Harari | ' Israeliani e palestinesi sono talmente pieni di dolore che non riescono a percepire quello altrui'

"Attualmente la mente degliè talmente piena di dolore che sono incapaci di sentire o vedere quello degli altri". Lo ha detto lo storico e scrittore Yuval Noaha Otto e Mezzo su La 7. "Chiunque parli del dolore ...

Lo storico invita a chi è estraneo a questa situazione a non cadere nella trappola di scegliere un'unica parte e di considerarne la complessità ...Yuval Noah Harari (storico) analizza il conflitto israelo-palestinese: "È chiaro, dopo l’attacco del 7 ottobre, che non c’è alcuna possibilità per la pace finché Hamas rimarrà armata e in controllo a ...