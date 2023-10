Hai in casa delle mollette di legno inutilizzate? Divertiti insieme a creare fantastiche decorazioni per Halloween

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è ormai alle porte e se insi hannoinci si può divertire,ai propri bambini, abellissime: ecco come fare Come in tantissimi sicuramente già sapranno,è ormai alle porte ed in tantissimi si stanno organizzando con vestiti, dolci e tante; per queste ultime, vi è la possibilità di adoperare materiali di scarto come leinche magari non si utilizzano più: ecco come fare e cosadi? Prova a realizzareper ...