Guerra Israele-Hamas | ultime notizie Ue attiva meccanismo integrato di risposta alle crisi Netanyahu a Sunak | combattere insieme i nuovi nazisti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’esercito israeliano in un attacco a Gaza ha ucciso Jamila al-Shanti, vedova del cofondatore diAbdel Aziz al-Rantisi, e prima donna eletta nel 2021 nell’Ufficio politico dell’ organizzazione. Commando dell’esercito israeliano sono di nuovo entrati nel territorio della Striscia di Gaza nel tentativo ’mirato’ di localizzare dispersi israeliani o acquisire informazioni sulla loro sorte.stima in 203 gli ostaggi portati daa Gaza, informate le famiglie. L’Egitto aprirà il valico di Rafah per gli aiuti umanitari a Gaza. 500 arresti a una manifestazione di ebrei pro-Palestina al Congresso Usa.

Permangono divisioni tra i leader europei di fronte allatrae Hamas Martedì (17 ottobre) i leader dell'UE hanno cercato di sorvolare sui loro messaggi precedentemente contraddittori ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Ambasciata Usa in Libano: «Gli americani lascino il Paese».... Corriere della Sera

Guerra Israele-Hamas, la storia del conflitto in breve. MAPPE Sky Tg24

Restrizioni per i commenti su Facebook In seguito all’attacco terroristico di Hamas contro Israele, Meta ha introdotto una serie ... Nelle regioni interessate dalla guerra è stata cambiata ...VIDEO : Manifestazione del gruppo Jewish Voice for Peace. Centinaia di persone si sono radunate davanti al National Mall di Washington, per chiedere un cessate il fuoco tra Israele e Hamas ...