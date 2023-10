Guerra Israele-Hamas | ultime notizie Lanci di razzi simultanei dal Libano e da Gaza su Israele Netanyahu a Sunak | combattere insieme i nuovi nazisti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’esercito israeliano in un attacco aha ucciso Jamila al-Shanti, vedova del cofondatore diAbdel Aziz al-Rantisi, e prima donna eletta nel 2021 nell’Ufficio politico dell’ organizzazione. Commando dell’esercito israeliano sono di nuovo entrati nel territorio della Striscia dinel tentativo ’mirato’ di localizzare dispersi israeliani o acquisire informazioni sulla loro sorte.stima in 203 gli ostaggi portati da, informate le famiglie. L’Egitto aprirà il valico di Rafah per gli aiuti umanitari a. 500 arresti a una manifestazione di ebrei pro-Palestina al Congresso Usa.

È un crimine disenza giustificazione alcuna'. Chissà che non lo diventi anche sparare ...in queste ore è da condannare come abbiamo condannato nei giorni scorsi l'attentato di Hamas in'.

Genova - Si intensificano anche a Genova i controlli antiterrorismo dopo l'attentato di Bruxelles in una situazione già delicata dopo l'esplosione della guerra tra Israele e Hamas. Dopo l'attacco di ...Il fonte nord si infiamma. Nuovo scontri tra Israele e il Libano mentre gli analisti sottolineano come il coinvolgimento di Hezbollah, la ...