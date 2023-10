Guerra Israele-Hamas | commando sotto effetto di droga VIDEO

Ladientra nel suo tredicesimo giorno. E l'attesa per la possibile avanzata via terra inizia a farsi sempre più nitida tra gli addetti ai lavori e gli analisti. Le Israel defense forces ...

Guerra Israele-Hamas, la storia del conflitto in breve. MAPPE Sky Tg24

Guerra e bolletta del gas: quanto inciderà il conflitto in Israele QUOTIDIANO NAZIONALE

Volodymyr Zelensky insiste sul fatto che è necessario fare di più e la Casa Bianca garantisce un sostegno incondizionato, ma la guerra tra Israele e Hamas minaccia di relegare l'Ucraina a ricoprire un ...I giovani in Iran sanno che cosa è e cosa fa la Repubblica islamica, sanno che il regime sta conducendo una guerra per procura per distruggere Israele. Quel che spinge i giovani del movimento "Donna, ...